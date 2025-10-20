Elon Musk para avına çıktı: Ne bulursa satacak

Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) için gelir getirecek yeni bir adım atıyor. Platform, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını paraya çevirmek için “Handle Marketplace” adını verdiği bir sistem başlatıyor.

PREMİUM ABONELERE ÖZEL PAZAR YERİ

Yeni özellik, ilk etapta yalnızca Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak. Bu kullanıcılar, aktif olmayan hesaplara ait kullanıcı adlarını belirli bir ücret karşılığında satın alabilecek. Böylece yıllardır atıl durumda kalan “@” etiketleri yeniden dolaşıma girecek.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Bazı kullanıcı adlarının ücretsiz şekilde alınabileceği belirtilirken, talep gören veya kısa, popüler isimlerin fiyatlarının 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Kısacası, X’teki en değerli kullanıcı adları adeta dijital gayrimenkul gibi el değiştiriyor

ESKİ AD DONDURULACAK

Yeni bir kullanıcı adı alındığında, eski adın dondurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Premium aboneliğin sonlandırılması hâlinde hesabın eski kullanıcı adına geri döneceği, pazar yerinden alınan kullanıcı adının da erişiminin kaybedileceği belirtiliyor.