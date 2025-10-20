Elon Musk para avına çıktı: Ne bulursa satacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) için gelir getirecek yeni bir adım atıyor. Platform, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını paraya çevirmek için “Handle Marketplace” adını verdiği bir sistem başlatıyor.
Yeni özellik, ilk etapta yalnızca Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak. Bu kullanıcılar, aktif olmayan hesaplara ait kullanıcı adlarını belirli bir ücret karşılığında satın alabilecek. Böylece yıllardır atıl durumda kalan “@” etiketleri yeniden dolaşıma girecek.
Bazı kullanıcı adlarının ücretsiz şekilde alınabileceği belirtilirken, talep gören veya kısa, popüler isimlerin fiyatlarının 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Kısacası, X’teki en değerli kullanıcı adları adeta dijital gayrimenkul gibi el değiştiriyor
Yeni bir kullanıcı adı alındığında, eski adın dondurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Premium aboneliğin sonlandırılması hâlinde hesabın eski kullanıcı adına geri döneceği, pazar yerinden alınan kullanıcı adının da erişiminin kaybedileceği belirtiliyor.