TGRT Haber
14°
Editor
 Serhat Yıldız

Elon Musk para avına çıktı: Ne bulursa satacak

Sosyal medya devi X, aktif olmayan kullanıcı adlarını “Handle Marketplace” üzerinden satışa sunmaya hazırlanıyor.

Serhat Yıldız
20.10.2025
20.10.2025
Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla ) için gelir getirecek yeni bir adım atıyor. Platform, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını paraya çevirmek için “Handle Marketplace” adını verdiği bir sistem başlatıyor.

PREMİUM ABONELERE ÖZEL PAZAR YERİ

Yeni özellik, ilk etapta yalnızca Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak. Bu kullanıcılar, aktif olmayan hesaplara ait kullanıcı adlarını belirli bir ücret karşılığında satın alabilecek. Böylece yıllardır atıl durumda kalan “@” etiketleri yeniden dolaşıma girecek.

Elon Musk para avına çıktı: Ne bulursa satacak

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Bazı kullanıcı adlarının ücretsiz şekilde alınabileceği belirtilirken, talep gören veya kısa, popüler isimlerin fiyatlarının 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Kısacası, X’teki en değerli kullanıcı adları adeta dijital gayrimenkul gibi el değiştiriyor

Elon Musk para avına çıktı: Ne bulursa satacak

ESKİ AD DONDURULACAK

Yeni bir kullanıcı adı alındığında, eski adın dondurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Premium aboneliğin sonlandırılması hâlinde hesabın eski kullanıcı adına geri döneceği, pazar yerinden alınan kullanıcı adının da erişiminin kaybedileceği belirtiliyor.

