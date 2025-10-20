AK Parti’den CHP’ye sert tepki: “Millet had bilmezlere sandıkta cevap verir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, yaptığı açıklamada Başarır’ın kelime oyunu yapabilecek bir ince zekâya sahip olmadığını belirterek, ifadelerinin siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili olduğunu vurguladı.

"HAKARET ÜRETMEYİ SİYASET ZANNEDİYOR"

Yayman, “CHP’nin şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerinin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi. Ayrıca, yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alan CHP’nin hâlâ aynı kin ve hazımsızlıkla hareket ettiğini ifade etti.

AK Parti’li Yayman, CHP’nin 75 yıldır tek başına iktidar olamadığını hatırlatarak, “Milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor” diye konuştu.

Yayman, muhalefetin nezaket, edep ve siyasi ahlak anlayışından yoksun olduğunu belirterek, CHP’nin demokratik muhalefet yerine düşmanlık siyaseti yürüttüğünü kaydetti.

"CHP KAYBEDECEK, MİLLETİMİZ KAZANACAK"

Açıklamasını, “Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak” sözleriyle sonlandırdı.