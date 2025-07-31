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CHP lideri Özgür Özel'den çok net adaylık cevabı! 'Ekrem İmamoğlu olmazsa...'

Erken seçim ve CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu’nun aday olamadığı senaryo ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

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CHP lideri Özgür Özel'den çok net adaylık cevabı! 'Ekrem İmamoğlu olmazsa...'
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:53

Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'nun diplomasının iptali ve tutukluluk halinin devamı CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda da tartışmalara neden oluyor.

Özel, bu kapsamda kendi adaylığına ilişkin sorulara cevap verdi.

CHP lideri Özgür Özel'den çok net adaylık cevabı! 'Ekrem İmamoğlu olmazsa...'

''SONUNA KADAR ISRARCIYIZ'

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında sonuna kadar ısrar edeceklerini belirten Özel, aksi durumda seçimi kazanabilecek bir aday belirleyeceklerini söyledi.
Kendisinin aday olmayacağını belirten Özel, "İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim. Kendi adıma söyleyeyim. Çok net bir şey söylüyorum kendiyle ilgili hesap kitaba düşünce duyguların hırsların aklın önüne geçebileceğinden endişe ederim. O yüzden ben seçim akşamı iktidarı değiştirmiş genel başkan olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den çok net adaylık cevabı! 'Ekrem İmamoğlu olmazsa...'

"SEÇİMİ KİM KAZANIRSA ONU ADAY YAPARIZ"

Özel, "Kim bu seçimi kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ben kendim ile ilgili böyle bir noktada, noktalı virgül koyduğum anda mesele 'Özgür Özel zaten kendi aday olacak' konusuna gelir ve kilitlenir. Bunu yapınca da seçimi kaybedersin." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den çok net adaylık cevabı! 'Ekrem İmamoğlu olmazsa...'

"SEÇİMİ KAZANIRSAK PARTİNİN BAŞINDAYIM"

CHP'nin gelecek seçimleri kazanması durumunda da siyaseti bırakacağını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine birini seçtiysek ben partinin başındayım ve tarihi en büyük başarısının sahibiyim. Atatürk’ün partisini 100 yıl sonra yeniden iktidara taşımışım. Bundan daha büyük bir başarı yok."

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ETİKETLER
#ibb
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#Yolsuzluk Operasyonu
#Politika
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