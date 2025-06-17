AK Parti'den Özgür Özel'e 'siyasi şuursuzluk' tepkisi: 'Savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin politikasını eleştirmesine sert tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırısı karşısında en etkili diplomatik çabayı yürüten lider olduğunu vurgulayarak, Özel’in bu sürece dair söylemlerini “siyasi şuursuzluk” olarak nitelendirdi.

"SİYASİ ŞUURSUZLUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba gösterdiğini kaydeden Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır. Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur" dedi.

"SAVAŞ LOBİSİNE DESTEK VERMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAZ"

Özgür Özel’in dış politika konularında sürekli yanlış pozisyon aldığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel’in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz."

https://x.com/omerrcelik/status/1934990979846570384