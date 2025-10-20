Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ekrem İmamoğlu diploma davasına katıldı mı? İmamoğlu duruşmaya neden katılmak istemedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası bugün görülecekti. İmamoğlu'nun duruşmaya katılmak istememesi üzerine duruşmaya neden katılmak istemedi merak edildi.

Ekrem İmamoğlu diploma davasına katıldı mı? İmamoğlu duruşmaya neden katılmak istemedi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
14:18
|
20.10.2025
20.10.2025
14:18

'ye yönelik kapsamında tutuklanan 'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiası ile açılan davanın ikinci duruşmayı bugün görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASINA KATILDI MI?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diploması ile ilgili davanın ilk duruşmasında iddianame özetlenmişti. Ara karar sonucunda dava 20 Ekim gününe ertelenmişti. İmamoğlu, diploma davasına katılmama kararı alırken Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi salondan ayrıldı. Hakim ise salona getirilmesi konusunda talimat verdi. Talimat sonrasında İmamoğlu, salona getirildi.

Ekrem İmamoğlu diploma davasına katıldı mı? İmamoğlu duruşmaya neden katılmak istemedi?

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMAYA NEDEN KATILMAK İSTEMEDİ?

İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olması iddiası ile CİMER'e 18 Eylül 2024 tarihinde başvuru yapıldı. İhbar sonrasında 1 Ekim 2024 tarihinde savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu. Tutuklanan İmamoğlu'nun lisans diploması hakkındaki dava ara karar ile bugüne ertelenmişti. İmamoğlu duruşmaya katılmak istemezken hakimin talebi ile salona zorla getirildi.

