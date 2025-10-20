Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklama ile Papa 14. Leo'nun kasım ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Papa 14. Leo'nun, Türkiye’nin ardından 30 Kasım-2 Aralık’ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

PAPA İZNİK'E NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın İznik ilçesinde olan bazilika, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazır hale getiriliyor. Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımı ile 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor. Papa'nın İznik'e geleceği tarih ise belli oldu. Papa, 28-30 Kasım'da İznik'e gelecek.

PAPA İZNİK'E NEDEN GELİYOR?

PAPA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

PAPA İZNİK'TE NEREYİ ZİYARET EDECEK?

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN PAPALAR

Vatikan'ın açıklaması sonrası Papa 14. Leo göreve gelmişti. İlk resmi dış seyahatini Türkiye olarak belirlemesinin ardından nedeni de dikkat çekmişti. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etti.



İZNİK PAPA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyaretini Türkiye'de İznik'e yapacağı dikkat çekmişti. 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün kutlanacak. Bu nedenle Papa, İznik'i ziyaret edecek. İznik Konsili, bütün Hristiyanlar için önemli bir gün olurken ziyaretin nedeni de yıl dönümü olması oldu.