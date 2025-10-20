Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazırlanan göl kıyısındaki bazilikada çalışmalar devam ediyor. Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği haberleri kısa sürede gündeme yerleşmişti. Papa ne zaman İznik'e gelecek belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 15:10

Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklama ile Papa 14. Leo'nun kasım ayında 'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Papa 14. Leo'nun, Türkiye’nin ardından 30 Kasım-2 Aralık’ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

PAPA İZNİK'E NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın ilçesinde olan bazilika, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazır hale getiriliyor. Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımı ile 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor. Papa'nın İznik'e geleceği tarih ise belli oldu. Papa, 28-30 Kasım'da İznik'e gelecek.

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

PAPA İZNİK'E NEDEN GELİYOR?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 28-30 Kasım'da İznik'e gelecek. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan ziyaret hakkında çeşitli sebepler sunulmaya devam ediyor. Bursa'nın İznik ilçesinde 11 sene önce göl kıyısının 20 metre açığında bulunan bazilikayı Papa ziyaret edecek. Bazilikada kazı çalışmaları devam ederken Kazı Başkanı Şahin, "Çünkü kasım ayı sonu, oldukça önemli bir tarih, 28-30 Kasım tarihleri arasında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın bu alanı ziyaret etme programı var. Bu ziyarete kadar alan ve çevre düzenlemesi ile sergiye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Hazırlıklarımız, tamamen sergilemeye yönelik." ifadelerini kullandı.

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

PAPA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Papa 14. Leo'nun İznik'e geleceği haberi kısa sürede Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Şahin, "Bundan dolayı da Katoliklerin ruhani lideri Papa, Vatikan'dan ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki ay İznik'e yapacak. Şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak." sözleri ile bölgenin önemini anlattı. Papa'nın 28-30 Kasım'da ülkemizde olması bekleniyor.

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

PAPA İZNİK'TE NEREYİ ZİYARET EDECEK?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ilk dış resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağı bildirilmişti. Açıklama sonrasında ise neden İznik? soruları artmıştı. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Türkiye ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği eklenmişti.

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN PAPALAR

Vatikan'ın açıklaması sonrası Papa 14. Leo göreve gelmişti. İlk resmi dış seyahatini Türkiye olarak belirlemesinin ardından nedeni de dikkat çekmişti. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etti.

Papa'nın İznik'e gelmesi hakkında her şey! Papa 14. Leo'nun ziyaretinde bilinmeyenler


İZNİK PAPA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyaretini Türkiye'de İznik'e yapacağı dikkat çekmişti. 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün kutlanacak. Bu nedenle Papa, İznik'i ziyaret edecek. İznik Konsili, bütün Hristiyanlar için önemli bir gün olurken ziyaretin nedeni de yıl dönümü olması oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa Leo'nun ziyaret planı belli oldu! İlk durağı Türkiye
ETİKETLER
#Türkiye
#İznik
#Vatikan
#Papa Fransuva
#Katolik Dünya
#İznik Konsili
#Dini Ziyareti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.