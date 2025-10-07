Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Papa Leo'nun ziyaret planı belli oldu! İlk durağı Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leonun ilk resmi ziyareti kesinleşti. Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Papa'nın ziyaret planında ise geçtiğimiz aylarda vefat eden Papa Franciscus'un görmek istediği Birinci İznik Konsili yer alıyor.

AA
07.10.2025
07.10.2025
Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ilk dış resmi ziyaretleri kesinleşti. Papa Leo'nun ilk durağı olacağı açıklandı. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Birinci Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği kaydedildi.

Bruni'nin açıklamasında, Papa 14. Leo'nun, Türkiye’nin ardından 30 Kasım-2 Aralık’ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği aktarıldı.

Papa Leo'nun ziyaret planı belli oldu! İlk durağı Türkiye

PAPA'NIN GÜNDEMİNDE UZUN SÜREDİR TÜRKİYE VARDI

Vatikan Sözcüsü'nün bu açıklamasıyla bir süredir gündemde olan Papa’nın Türkiye ziyareti de resmiyet kazanmış oldu. Papa’nın Türkiye ziyareti aslında ilk olarak 21 Nisan’da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus’un Haziran 2024’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Papa Leo'nun ziyaret planı belli oldu! İlk durağı Türkiye

PAPA FRANCİSCUS'UN VASİYETİYDİ

Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 2025’te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti. Papa Franciscus’un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025’ten önce 21 Nisan’da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

'TÜRKİYE İÇİN HAZIRLANIYORUZ'

Papa Franciscus’un ardından ’nin 267’nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs’ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs’ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik’e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.” yanıtını vermişti.

TÜRKİYE'YE GELEN 5'İNCİ PAPA

Vatikan'ın bugünkü açıklamasıyla Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra ilk resmi dış seyahatini gerçekleştireceği ülkenin Türkiye olması da kesinleşti. Böylece Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

