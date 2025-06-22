Papa Leo'dan İsrail-İran savaşı değerlendirmesi: 'Derin yaralar açar' diyerek uyardı!

Papa 14'üncü Leo, devam eden İsrail-İran savaşıyla ilgili olarak, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür" diyerek, hiçbir silahlı zaferin çalınan geleceği telafi edemeyeceğini söyledi...

İsrail, ABD'nin de desteğiyle İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İran'da karşı saldırılarla cevap vermeye çalışıyor. Savaşın gidişatı belirsizliğini korurken Papa 14'üncü Leo, "Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar" açıklamasını yaptı.

"TELAFİ EDİLEMEZ"

Papa 14'üncü Leo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Papa Leo, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar. Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Uluslar geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalarla değil, barış çalışmalarıyla çizsinler" dedi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlediği ve şiddetli bir patlama duyulduğu aktarıldı. İran medyası, ülkenin güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının ardından şiddetli patlamaların duyulduğu aktarıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF EDİLDİ

Ayrı bir haberde ise, İran'ın merkezindeki Yezd eyaletinde de bir patlama meydana geldiği ve bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

"SAVAŞ UÇAKLARI İLK KEZ BOMBALADI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı dalgasının bir parçası olarak, savaş uçakları ilk kez Yezd bölgesindeki İmam Hüseyin Stratejik Füze Karargahı'nı bombaladı. Bu karargahta uzun menzilli Hürremşehr balistik füzeleri depolanıyordu. Söz konusu karargahtan, yaklaşık 60 füzenin İsrail Devleti'ne fırlatıldığı belirtildi. Aynı anda, İsfahan, Buşehr ve Ahvaz bölgelerinde yer alan füze fırlatma rampaları, hava savunma bataryalarının üretim tesisleri, 'Üçüncü Alay' İHA karargahı ve karargahın yakınında bulunan bir İHA deposu hedef alındı" dedi.