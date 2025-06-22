Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Papa Leo'dan İsrail-İran savaşı değerlendirmesi: 'Derin yaralar açar' diyerek uyardı!

Papa 14'üncü Leo, devam eden İsrail-İran savaşıyla ilgili olarak, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür" diyerek, hiçbir silahlı zaferin çalınan geleceği telafi edemeyeceğini söyledi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 19:53

İsrail, ABD'nin de desteğiyle İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İran'da karşı saldırılarla cevap vermeye çalışıyor. Savaşın gidişatı belirsizliğini korurken Papa 14'üncü Leo, "Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar" açıklamasını yaptı.

"TELAFİ EDİLEMEZ"

Papa 14'üncü Leo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Papa Leo, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar. Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Uluslar geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalarla değil, barış çalışmalarıyla çizsinler" dedi.

Papa Leo'dan İsrail-İran savaşı değerlendirmesi: 'Derin yaralar açar' diyerek uyardı!

Öte yandan İsrail güçlerinin, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlediği ve şiddetli bir patlama duyulduğu aktarıldı. İran medyası, ülkenin güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının ardından şiddetli patlamaların duyulduğu aktarıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF EDİLDİ

Ayrı bir haberde ise, İran'ın merkezindeki Yezd eyaletinde de bir patlama meydana geldiği ve bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

Papa Leo'dan İsrail-İran savaşı değerlendirmesi: 'Derin yaralar açar' diyerek uyardı!

"SAVAŞ UÇAKLARI İLK KEZ BOMBALADI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı dalgasının bir parçası olarak, savaş uçakları ilk kez Yezd bölgesindeki İmam Hüseyin Stratejik Füze Karargahı'nı bombaladı. Bu karargahta uzun menzilli Hürremşehr balistik füzeleri depolanıyordu. Söz konusu karargahtan, yaklaşık 60 füzenin İsrail Devleti'ne fırlatıldığı belirtildi. Aynı anda, İsfahan, Buşehr ve Ahvaz bölgelerinde yer alan füze fırlatma rampaları, hava savunma bataryalarının üretim tesisleri, 'Üçüncü Alay' İHA karargahı ve karargahın yakınında bulunan bir İHA deposu hedef alındı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran halkı sokakta: Teslimiyet yok
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.