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 | Yusuf Özgür Bülbül

İran halkı sokakta: Teslimiyet yok

İran'ın başkenti Tahran, ABD'nin Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları protesto etmek için binlerce vatandaşı bir araya getiren büyük bir gösteriye sahne oldu. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen gösteride "Teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları atıldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 19:39

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD’nin Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları, yüzbinlerce İranlı tarafından protesto edilerek, "Teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları atıldı.
İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine ABD tarafından düzenlenen saldırılar, başkent Tahran’da protesto edildi. İnkılap Meydanı’nda düzenlenen gösteriye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı. Yüzbinlerce İranlının akın ettiği meydanda ABD ve İsrail’e karşı sloganlar atıldı.

SAVAŞ SLOGANLARI ATILDI

Göstericiler, "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Savaşmayı bilen bir milletiz", "Rehberim (Hamaney) tehlikeye düşerse dünyayı yakarım" ve "Anlaşma yok, teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları attı.

İran halkı sokakta: Teslimiyet yok


İran bayraklarının dalgalandığı meydanda protestocular, "ABD’ye ölüm", "İsrail’i pişman edeceğiz", "İran’a saldırı büyük bir hata", "Tabutuna selam ver Amerika" yazılı pankartlar taşıdı.

ÜÇ NÜKLEER TESİSE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran’daki üç nükleer tesis Fordow, Natanz ve İsfahan’a yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini" duyurmuş, "Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordow tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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