Savcılık emriyle yakalanmıştı! Rojin'e hakaret eden şahıs tutuklandı!

Sosyal medyada Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret eden şahıs tutuklandı. Aşağılayıcı ve hakaret edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen şahıs Şanlıurfa'da yakalandı.

TUTUKLANDI!

F.Ş. isimli şahıs savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.