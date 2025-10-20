Menü Kapat
Ankara'da çarşaf giyen erkek alarmı! İfadesi herkesi şoke etti: Neden giydiğini anlattı

Ankara'da çarşaf giyerek metroda dolaşan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli, "Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim" ifadelerini kullandı .

'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda çarşafla dolaşan erkek herkesi tedirgin etmişti. Yolculardan birinin dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti. Tespit edilen U.C.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın ifadesi de şaşkına çevirdi. Şüpheli buradaki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

"ÇARŞAFI PELERİN GİBİ KULLANDIM"

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren U.C.G., partisine katılmak için kostüm almaya Ulus'a gittiğini ifade ederek, "Bir dükkandan çarşaf bularak aldım. Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü'ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum sonra yurda geçtim. Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı'da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.
Şüpheli U.C.G., havanın soğuk olmasından dolayı parti sonrası çarşafı yağmurluk gibi kullanarak metroya bindiğini iddia etti.

Ankara'da çarşaf giyen erkek alarmı! İfadesi herkesi şoke etti: Neden giydiğini anlattı

"TAKİPÇİ KAZANIRIM DİYE VİDEOYU PAYLAŞTIM"

Yarışma esnasında kendisinin videosunu çektiklerinden bahseden şüpheli U.C.G., "Ben de bu videoyu hesabımda paylaştım. Paylaşmamın herhangi bir amacı yoktur. Biz günlük yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım" diye ifade verdi.
Video için pişmanlığını dile getiren U.C.G., "Ben bu videonun bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Herhangi bir kastım yoktur. Ulus'ta metroda bazı kesimlerin beni süzdüğünü, bazı kesimlerin de yargılayıcı şekilde baktığını gördüm. Kapalı kadınlara bu şekilde yargılayıcı bakan kişileri de eleştirdim. Aksine o kadınların yaşadığı zorluğu da sosyal medya hesabımdan paylaştım" dedi.
Şüpheli U.C.G., ifadesinin ardından tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

