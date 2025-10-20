Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İBB Şehir Tiyatroları'nda 29 Ekim günü ücretsiz olan oyunlar listesi 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak olan oyunların ücretsiz olacağını duyurdu. 29 Ekim İBB Şehir Tiyatroları ücretsiz oyunlar listesi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB Şehir Tiyatroları'nda 29 Ekim günü ücretsiz olan oyunlar listesi 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 15:58

Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Şehir Tiyatroları ücretsiz oyunlar listesi de paylaşıldı.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA 29 EKİM GÜNÜ ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR LİSTESİ

Cumhuriyet Bayramı'na özel ücretsiz olacak oyunlar İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından duyuruldu. Özel günde binlerce kişi oyunları ücretsiz olarak izleyebilecek. İşte ücretsiz olan oyunlar:

AĞRI DAĞI EFSANESİ
GÖK KUBBE
BEN MEDEA DEĞİLİM
BİR ZİYARET
ÖKSÜZLER
BİR HALK DÜŞMANI
SİVRİSİNEKLER

İBB Şehir Tiyatroları'nda 29 Ekim günü ücretsiz olan oyunlar listesi 2025

İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ OYUN BİLETİ NASIL ALINIR?

İstanbul Şehir Tiyartoları'nda 29 Ekim günü oyunlar ücretsiz olacak. Ücretsiz oyu davetiyelerini almak için 21 Ekim günü 13.00'ten itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AĞRI DAĞI EFSANESİ OYUNCULARI

Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu, Zeynep Ceren Gedikali.

İBB Şehir Tiyatroları'nda 29 Ekim günü ücretsiz olan oyunlar listesi 2025

GÖK KUBBE OYUNCULARI

Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Betül Kızılok Bavli, Canan Kübra Birinci, Çağlar Polat, Demet Bozkaya Şalt, Eraslan Sağlam, Eylül Soğukçay, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Gözde İpek Köse, Işıl Zeynep Karaalp, Serap Öztürk, Yağmur Ulusoy Göktürk, Zeliha Güney.

BİR ZİYARET OYUNCULARI

Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Cengiz Tangör, Cüneyt Arda Pamuk, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Ergun Üğlü, Fatih Aksüt, Gökhan Eğilmezbaş, Gülsüm Alkan, Hakan Gümüş, Mehmet Avdan, Musa Arslanali, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Neşe Ceren Aktay, Ömer Naci Boz, Özgür Efe Özyeşilpınar, Selim Can Yalçın, Şebnem Köstem, Yalçın Avşar, Yasemin Güvenç, Yılmaz Aydın.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Narin Güran davasında gündem olmuştu! Nevzat Bahtiyar'ın eski avukatı ses kaydının perde arkasını açıkladı
ETİKETLER
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Ücretsiz Tiyatro
#İstanbul Şehir Tiyatroları
#Tiyatro Oyunları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.