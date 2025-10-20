İBB Şehir Tiyatroları'nda 29 Ekim günü ücretsiz olan oyunlar listesi 2025

Kategoriler
Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Şehir Tiyatroları ücretsiz oyunlar listesi de paylaşıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ücretsiz olacak oyunlar İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından duyuruldu. Özel günde binlerce kişi oyunları ücretsiz olarak izleyebilecek. İşte ücretsiz olan oyunlar:
AĞRI DAĞI EFSANESİ
GÖK KUBBE
BEN MEDEA DEĞİLİM
BİR ZİYARET
ÖKSÜZLER
BİR HALK DÜŞMANI
SİVRİSİNEKLER
İstanbul Şehir Tiyartoları'nda 29 Ekim günü oyunlar ücretsiz olacak. Ücretsiz oyu davetiyelerini almak için 21 Ekim günü 13.00'ten itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu, Zeynep Ceren Gedikali.
Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Betül Kızılok Bavli, Canan Kübra Birinci, Çağlar Polat, Demet Bozkaya Şalt, Eraslan Sağlam, Eylül Soğukçay, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Gözde İpek Köse, Işıl Zeynep Karaalp, Serap Öztürk, Yağmur Ulusoy Göktürk, Zeliha Güney.
Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Cengiz Tangör, Cüneyt Arda Pamuk, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Ergun Üğlü, Fatih Aksüt, Gökhan Eğilmezbaş, Gülsüm Alkan, Hakan Gümüş, Mehmet Avdan, Musa Arslanali, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Neşe Ceren Aktay, Ömer Naci Boz, Özgür Efe Özyeşilpınar, Selim Can Yalçın, Şebnem Köstem, Yalçın Avşar, Yasemin Güvenç, Yılmaz Aydın.