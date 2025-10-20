Yolcu uçağına meteor çarptı! Pilot kanlar içinde kaldı

United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Los Angeles'a doğru uçarken gizemli bir cisim uçağa çarptı. Ön cama çarpan meteor nedeniyle pilotun kollarında kesikler meydana geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflarda, uçağın gösterge paneli ve kokpitte de kırık cam parçaları olduğu görüldü. Bazı fotoğraflarda da çarpma noktasında yanık izleri olduğu fark edildi.

TRİLYONDA BİR OLABİLECEK OLAY

Pilot, yolculara ''Uçağa uzay cismi çarptı'' anonsunu yaptıktan sonra Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Uzmanlar da çarpmanın uzay çöplerinden ya da bir meteordan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Federal Havacılık İdaresi ise uzay çöplerinin ticari bir havayolu yolcusuna ciddi yaralanmalara neden olma olasılığını bir trilyonda bir olarak belirlemişti.

İNİŞ GÜVENLİ GERÇEKLEŞTİ

United Airlines ise kazaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''United'ın 1093 sefer sayılı uçuşu, çok katmanlı ön camındaki hasarı gidermek için Salt Lake City'ye güvenli bir şekilde indi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Los Angeles'a gidecek müşterileri götürecek başka bir uçak ayarladık ve bakım ekibimiz uçağı tekrar hizmete sokmak için çalışıyor.''