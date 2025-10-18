Uçak havada alev aldı! Yolcuların panik anları böyle kaydedildi

Çin'li havayolu şirketi Air China’ya ait yolcu uçağı, bir yolcunun el bagajındaki lityum bataryanın alev alması sonucu Şanghay şehrine acil iniş yaptı.

Air China tarafından yapılan açıklamada, "CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun el bagajında yer alan lityum batarya, baş üstü dolabında kendiliğinden alev aldı. Mürettebat olaya prosedürlere uygun şekilde derhal müdahale etti ve olayda yaralanan olmadı" denildi. Açıklamada ayrıca, uçağın, "uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla" plan dışı bir inişle Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.