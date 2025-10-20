Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bu akşamın maçlarının saati ve kanalı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 20 EKİM?

20 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Süper Lig'de günün programına göre Eyüpspor – Kasımpaşa maçı oynanacak. İşte günün programı:



16:00

Serik Bld. - Amedspor

Trendyol 1. Lig

TRT Spor

Bein Sports 2



16:45

Al Wahda - Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart

Smart Spor HD





19:00

Al Sharjah - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2

Spor Smart 2



19:00

Al Shorta - Al Ittihad

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart

Smart Spor HD



20:00

Eyüpspor - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

İstanbulspor - Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig

TRT Spor

Bein Sports 2





21:15

Al Ahli - Al Gharafa

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart

Smart Spor HD



21:30

Cadiz - Burgos

İspanya La Liga 2

S Sport Plus



21:45

Cremonese - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2

Tivibu Spor 1

S Sport Plus





22:00

Alaves - Valencia

İspanya La Liga

S Sport

S Sport Plus



22:00

West Ham - Brentford

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3