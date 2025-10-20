Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal

Kategoriler
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bu akşamın maçlarının saati ve kanalı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı belli oldu.
20 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Süper Lig'de günün programına göre Eyüpspor – Kasımpaşa maçı oynanacak. İşte günün programı:
16:00
Serik Bld. - Amedspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor
Bein Sports 2
16:45
Al Wahda - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD
19:00
Al Sharjah - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2
Spor Smart 2
19:00
Al Shorta - Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD
20:00
Eyüpspor - Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
İstanbulspor - Bandırmaspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor
Bein Sports 2
21:15
Al Ahli - Al Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD
21:30
Cadiz - Burgos
İspanya La Liga 2
S Sport Plus
21:45
Cremonese - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2
Tivibu Spor 1
S Sport Plus
22:00
Alaves - Valencia
İspanya La Liga
S Sport
S Sport Plus
22:00
West Ham - Brentford
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3