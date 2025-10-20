Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal

Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Dünya Kupası Avrupa elemeleri gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. 20 Ekim bu akşam hangi maçların oynanacağı da belli oldu. Binlerce taraftar bu akşamın maç programını inceliyor.

Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal
Haber Merkezi
20.10.2025
saat ikonu 15:44
20.10.2025
saat ikonu 15:44

'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bu akşamın maçlarının saati ve kanalı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam maç var mı belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 20 EKİM?

20 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Süper Lig'de günün programına göre Eyüpspor – Kasımpaşa maçı oynanacak. İşte günün programı:

16:00
Serik Bld. - Amedspor

TRT Spor
Bein Sports 2

16:45
Al Wahda - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD

Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal



19:00
Al Sharjah - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2
Spor Smart 2

19:00
Al Shorta - Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD

20:00
Eyüpspor - Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
İstanbulspor - Bandırmaspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor
Bein Sports 2

Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal



21:15
Al Ahli - Al Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart
Smart Spor HD

21:30
Cadiz - Burgos
İspanya La Liga 2
S Sport Plus

21:45
Cremonese - Udinese

S Sport 2
Tivibu Spor 1
S Sport Plus

Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal



22:00
Alaves - Valencia
İspanya La Liga
S Sport
S Sport Plus

22:00
West Ham - Brentford

Bein Sports 3

Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
ETİKETLER
#süper lig
#İtalya Serie A
#İngiltere Premier Lig
#Trendyol 1. Lig
#Afc Şampiyonlar Ligi
#İspanya La Liga 2
#Aktüel
