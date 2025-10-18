Yılancı Kemal yine şaşırtmadı! Tam 1 metre uzunluğundaydı! Elleriyle yakaladı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir konteyner iş yerine yaklaşık 1 metre uzunluğundaki karayılan girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede ‘Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, intikal etti. Vatandaşların korkudan giremedikleri yılanı yakalamak için hiçbir aparat kullanmayan yılancı Kemal, zehirsiz olduğu belirlenen karayılanı kısa sürede yakaladı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de yılancı Kemal, yılanı yeniden doğaya saldı.

