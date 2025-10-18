Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle: