18°
Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, toplam 471 milyon 569 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı

Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle:

  • Büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira,
  • bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira,
  • kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira,
  • sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira,
  • hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira,
  • sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira.
Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı
