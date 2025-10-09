Hatay’da evlere giren 2 yılan yakalandı

Kategoriler
Hatay’da farklı evlere giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının etkisini hâlâ hissettirdiği Doğu Akdeniz’de yılanlar insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyorlar.
Hassa ve Defne ilçelerinde evlerine yılan giren vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldılar.