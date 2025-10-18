Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi

Olay Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Bir ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak ahırdan kaçtı. Bir süre kasaba içinde dolaşan kızgın boğa, çevrede paniğe neden oldu. Sahibi tarafından yakalanmak için kovalanan boğa çevrede paniğe neden oldu.

Uzun süre kovalanan boğa daha da kızdığı için bir cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi. Defalarca otomobile vuran boğa sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Taşınması mümkün olmayan boğa yakalandığı yerde kesildi.