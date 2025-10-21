Sıra dışı çeyiz merasimi: Eğlenceli anlar kameraya böyle yansıdı

Şanlıurfa'da evlilik hazırlığı yapan Melisa Çelik ve Ömer Kirişçioğlu çifti, sıra dışı bir çeyiz merasimi gerçekleştirdi. Çelik ve Kirişçioğlu çifti, günümüzdeki gösterişli ve şatafatlı çeyiz merasimlerinin aksine eski gelenek ve göreneklerde olduğu gibi at arabasıyla çeyizlerini taşıdı. Çiftin bu hareketi, hem gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceğini hem de bu tarz merasimlerin şatafat ve gösterişten uzak bir şekilde de yapılabileceğini gösterdi.