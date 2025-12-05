Menü Kapat
13°
Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Masrafsız, bedelsiz ihtiyaç kredisinde limitler fırladı

Aralık 05, 2025 15:28
1
ihtiyaç kredisi

Sene sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine ve faizsiz kredilere başvuruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre,tüketici kredilerinin tutarı, bu hafta 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 658 milyar 953 milyon lirası konut, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 
 

2
faizsiz kredi

Nakit akışını sağlamak isteyen tüketicilerin başvurduğu krediler içinde faizsiz seçenekler de bulunuyor. Peki faizsiz kredi için hangi şartlar gerekiyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve sunulan nakit teklifleri...

 

3
QNB Finansbank – %0 Faiz

QNB FİNANSBANK – %0 FAİZ

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
 

4
DenizBank – %0 Faiz

DENİZBANK – %0 FAİZ

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
 

5
Akbank – %0 Faiz

AKBANK – %0 FAİZ

35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
 

6
Garanti BBVA – %0 Faiz

GARANTİ BBVA – %0 FAİZ

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli sigortasız, masrafsız ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
 

7
İş Bankası – %0 Faiz

İŞ BANKASI – %0 FAİZ

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
 

8
Albaraka Türk – %0 Faiz

ALBARAKA TÜRK – %0 FAİZ

60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

25.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı finansman
Toplam: 85.000 TL

 

9
Enpara.com – %0 Faiz

ENPARA.COM – %0 FAİZ

75.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

1.000 TL ödüllü, ömür boyu aidatsız kredi kartı
Toplam: 75.000 TL
 

10
Ziraat Bankası – %0 Faiz

ZİRAAT BANKASI – %0 FAİZ

5.000 TL Bankkart Lira

Ücretsiz havale fırsatı
Toplam: 5.000 TL
 

11
Ziraat Katılım – %0 Faiz

ZİRAAT KATILIM – %0 FAİZ

Dijital Şube kampanyası ile 3.500 TL Bankkart Lira

İlk yıl kredi kartı aidatı yok
Toplam: 3.500 TL
 

12
Kuveyt Türk – %0 Faiz

KUVEYT TÜRK – %0 FAİZ

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar vade farksız 5 taksit
Toplam: 50.000 TL

 

13
Akbank – %0,99 Faiz

AKBANK – %0,99 FAİZ

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Toplam: 100.000 TL
 

14
Enpara.com – %0,99 Faiz

ENPARA.COM – %0,99 FAİZ

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli, masrafsız ihtiyaç kredisi
Toplam: 100.000 TL
 

