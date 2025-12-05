Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Masrafsız, bedelsiz ihtiyaç kredisinde limitler fırladı

Sene sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine ve faizsiz kredilere başvuruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre,tüketici kredilerinin tutarı, bu hafta 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 658 milyar 953 milyon lirası konut, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

