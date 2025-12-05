Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Masrafsız, bedelsiz ihtiyaç kredisinde limitler fırladı

Kategoriler
Sene sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine ve faizsiz kredilere başvuruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre,tüketici kredilerinin tutarı, bu hafta 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 658 milyar 953 milyon lirası konut, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Nakit akışını sağlamak isteyen tüketicilerin başvurduğu krediler içinde faizsiz seçenekler de bulunuyor. Peki faizsiz kredi için hangi şartlar gerekiyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve sunulan nakit teklifleri...
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli sigortasız, masrafsız ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
25.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı finansman
Toplam: 85.000 TL
75.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
1.000 TL ödüllü, ömür boyu aidatsız kredi kartı
Toplam: 75.000 TL
5.000 TL Bankkart Lira
Ücretsiz havale fırsatı
Toplam: 5.000 TL
Dijital Şube kampanyası ile 3.500 TL Bankkart Lira
İlk yıl kredi kartı aidatı yok
Toplam: 3.500 TL
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar vade farksız 5 taksit
Toplam: 50.000 TL
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Toplam: 100.000 TL
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli, masrafsız ihtiyaç kredisi
Toplam: 100.000 TL