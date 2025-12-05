Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katıldı.
TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Buna göre Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Yine Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir, A Grubu'nda yer aldı.
İşte Türkiye Kupası'nda gruplar...
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.