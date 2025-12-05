Menü Kapat
13°
Spor
 Serhat Yıldız

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

Türkiye Kupası'nın ilk haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!
Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katıldı.

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

GALATASARAY'DAN TEPKİ!

TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

İLK HAFTA DERBİ VAR

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Buna göre Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Yine Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir, A Grubu'nda yer aldı.

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

İşte Türkiye Kupası'nda gruplar...

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.

