Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var!

Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katıldı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ!

TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.

İLK HAFTA DERBİ VAR

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Buna göre Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı. Yine Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir, A Grubu'nda yer aldı.

İşte Türkiye Kupası'nda gruplar...

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.