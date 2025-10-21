Polis teşkilatı ne kadar promosyon alacak! En yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis memuru ve teşkilat görevlisi, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasının neticelenmesini bekliyor. EGM promosyon ihalesi 6 bankanın katılımıyla canlı yayında açık artırma usulü ile gerçekleşti. En yüksek teklifi Vakıfbank verdi.

3 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

EGM merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da gerçekleşti. Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası teklif veren bankalar oldu.

EGM banka promosyonu 36 ay boyunca alınacak maaşlar süresince 2025-2028 yılları arası için geçerli olacak.

GEREK GÖRÜLÜRSE BİR OTURUM DAHA YAPILACAK

Canlı yayında gerçekleşen ihalede en yüksek promosyon teklifini Türkiye Vakıflar Bankası 90 bin TL olarak sundu. Teklifler değerlendirilmek üzere ihale oturumu sona erdi.

Diğer bankalar olası tekliflerini yazılı olarak sunacak ve gerek görülmesi halinde yeni bir oturum gerçekleştirilecek.

3 YIL ÖNCE YİNE VAKIFBANK KAZANMIŞTI



2022’de Vakıfbank ile imzalanan protokol kapsamında personele 27 bin TL promosyon ödenmişti.

