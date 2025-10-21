Menü Kapat
Kimse neden olduğunu bilmiyor! Polis cenazesinin konvoyuna saldırdılar!

Aksaray'da intihar eden bir polisin cenazesine giden konvoya 4 ayrı araçtan inen şahıslar taş ve soplarla saldırdı. Saldırganların kavga anları başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

-Adana kara yolunda yaşanan olayda Kırşehir'de eden memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı.

Kimse neden olduğunu bilmiyor! Polis cenazesinin konvoyuna saldırdılar!

4 AYRI ARAÇTAN İNİP KONVOYA SALDIRDILAR

4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı. Saldırıda şahısların yumruklu anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimse neden olduğunu bilmiyor! Polis cenazesinin konvoyuna saldırdılar!

KAÇAN ŞAHISLAR İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimse neden olduğunu bilmiyor! Polis cenazesinin konvoyuna saldırdılar!

DARP ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNÜTLENDİ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darp ettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kimse neden olduğunu bilmiyor! Polis cenazesinin konvoyuna saldırdılar!
