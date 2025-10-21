Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Kuveyt ile deniz taşımacılığı, gemi adamları sertifikalarının karşılıklı tanınması, enerji alanında işbirliği, doğrudan yatırım teşviki alanlarında mutabakat sağlandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
15:36
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
15:36

Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili 'u hediye etti.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasındaki "Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.

