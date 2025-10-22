Rusya’ya gözdağı! F-16’ları uçurmuşlardı: Vur emri veririz

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, başkent Bükreş'teki meclis binasında, Savunma Bakanlığının dün gece Romanya'nın Ukrayna sınırında hareket eden bir grup İHA'yı tespit etmesi ve durumun gözetlenmesi için iki F-16 savaş uçağı havalandırmasını değerlendirdi.

Romanya'nın dün gece hava sahasında herhangi bir ihlalin yaşanmadığını belirten Mosteanu, "Dün gece bir kez daha sınırlarımızın oldukça yakınlarında İHA'lar vardı. Yeniden uçaklarımızı havalandırdık." ifadelerine yer verdi.

"KESİNLİKLE VUR EMRİ VERİLECEKTİR"

Rusya'ya ait İHA'ların Romanya'nın hava sahasını ihlal etmesi halinde ne tarz bir tutum göstereceklerinin sorulması üzerine Mosteanu, "Kesinlikle vur emri verilecektir. Rus İHA'larının ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulmaları emri var." ifadelerini kullandı.