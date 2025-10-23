EGM maaş promosyonu ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya rakamı açıkladı

EGM promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde yapıldı.

İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL tutarında talepte bulunduğu maaş promosyonu için bankaların teklifleri incelendi.

İhale sonucunda mutabakata varılan banka ve maaş promosyonu miktarı netleşti.

EGM PROMOSYON İHALESİ KAÇ TL OLDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün banka promosyonu ihale sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır."

Bu kapsamda polis memurları, İş Bankası tarafından 100 bin TL’lik promosyon ödemesini belirlenen zamanlarda alabilecekler.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ödeme tarihi hakkında bir açıklama yayımlanmadı.

Ancak yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde uygulanmaya başlaması bekleniyor.