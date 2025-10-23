Menü Kapat
Benim Sayfam
Hava Durumu
17°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EGM maaş promosyonu ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya rakamı açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifinin onaylandığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

EGM maaş promosyonu ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya rakamı açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
00:10
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
00:10

ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde yapıldı.

İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 270 bin TL tutarında talepte bulunduğu promosyonu için bankaların teklifleri incelendi.

sonucunda mutabakata varılan banka ve maaş promosyonu miktarı netleşti.

EGM maaş promosyonu ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya rakamı açıkladı

EGM PROMOSYON İHALESİ KAÇ TL OLDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün banka promosyonu ihale sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A.Ş.'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.

EGM maaş promosyonu ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya rakamı açıkladı

Bu kapsamda memurları, İş Bankası tarafından 100 bin TL'lik promosyon ödemesini belirlenen zamanlarda alabilecekler.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmî web sitesinde ödeme tarihi hakkında bir açıklama yayımlanmadı.

Ancak yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EGM promosyon ödemeler ne zaman yapılacak?
EGM'nin resmi sitesinde tarih açıklanmadı ancak protokolün Kasım 2025 içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
