22°
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'ya seyahati sırasında açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son füze denemesine değinerek, ''Füze testleriyle uğraşmak yerine savaşı bitirmeli'' dedi. ABD lideri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için Asya'daki seyahatini uzatabileceğini de belirtti.

27.10.2025
15:10
27.10.2025
15:10

ABD Başkanı , Malezya’dan Japonya’ya seyahati sırasında uçakta gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın konuşmasını çarptırdıkları gerekçesiyle ’ya yüzde 10’luk ek uygulama kararı aldığı hatırlatılan Trump, 'ye yaranmaya çalışmakla suçladı:

"Ronald Reagan tarifeleri severdi. Onları ihtiyatla kullanırdı, bu da muhtemelen bir hataydı. Bu konuda hata yaptı. Ve tekrar söylüyorum, ben Ronald Reagan’ın en büyük hayranlarından biriyim ancak finans ve ticaret onun güçlü yanları değildi. Ama tarifeleri severdi. Kanada ise bunu tamamen çarpıtarak, sanki Reagan tarifeleri sevmiyormuş gibi gösterdi. Çünkü Yüksek Mahkeme’ye yaranmaya çalışıyorlar. Kanada bizi uzun zamandır soyuyordu, ama artık soyamayacaklar.''

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''BİR SÜRE KANADA YÖNETİMİYLE GÖRÜŞMEYECEĞİM''

Kanada’nın Reagan’ın konuşmasını yanlış yansıtan reklam filmini yayından kaldırma konusunda geç kaldığını söyleyen Trump, "Özür dilediler ve ‘Reklamı kaldıracağız’ dediler. Kaldırdılar ama bunu çok geç yaptılar. Reklamın iki gece daha yayınlanmasına izin verdiler ve ancak ondan sonra kaldırdılar. Bu işin sonuçları ne zaman ortaya çıkar bilmiyorum. Göreceğiz. Ama açıkçası bu konuyu pek konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu reklam filminin merkezi hükümet tarafından yayınlanmamasına rağmen Kanada yönetiminin her şeyden haberdar olduğunu belirten Trump, "APEC Zirvesi’nde Kanada Başbakanı ile görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna ise, "Onunla görüşmek istemiyorum. Hayır, bir süre onlarla görüşmeyeceğim. Şu anda Kanada ile yaptığımız anlaşmadan gayet memnunum. Bu şekilde devam edeceğiz" cevabını verdi.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

RUSYA'YA 'DENİZALTI' TEHDİDİ

Rusya’nın son füze denemesine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, test edilen füzenin menziline atıfta bulunarak, "Biliyorlar ki, kıyılarının hemen açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var. Yani demek istediğim, bizim 8 bin mil gitmemize gerek yok. Bizimle oyun oynamıyorlar; biz de onlarla oyun oynamıyoruz. Biz sürekli füze testleri yapıyoruz, ama şunu bilin: Elimizde bir nükleer denizaltı var ve 8 bin mil gitmemize hiç gerek yok" ifadelerini kullandı.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''FÜZE TESTLERİYLE UĞRAŞMAK YERİNE SAVAŞI BİTİRMELİ''

Putin’in önceliğinin Ukrayna savaşını sona erdirmek olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ayrıca, Putin’in söyledikleri de bence uygun değil. Bu arada, onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi 4. yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı" diye konuştu. Trump, "Rusya’ya ek yaptırımlar uygulamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Yakında göreceksiniz" yanıtını verdi.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''TİKTOK İLE ANLAŞMA İMZALANABİLİR''

Trump, bir soru üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile perşembe günü Güney Kore’de gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye de değindi. Sosyal paylaşım platformu TikTok’un ABD’li şirketlere satışını öngören anlaşmayı perşembe günü imzalayabileceklerini ifade eden Trump, "Olabilir. Bu, üzerinde konuşacağımız konulardan biri olacak. Yakın zamanda onaylandığını duyduk. Aslında biz bu konuda ilk onayı Devlet Başkanı Xi’den almıştık. Yeniden onay alacağımızı tahmin ediyorum, ama size bunu söylemeden önce birkaç gün beklemeyi tercih ederim" değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''ÇİN LİDERİNİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM''

Görüşmede gümrük vergileri konusunun da ele alınacağını ifade eden Trump, "Çok iyi bir görüşme olacak. Devlet Başkanı Xi’ye büyük saygı duyuyorum. Onu gerçekten çok seviyorum, o da beni seviyor ve bana saygı duyuyor diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemize de büyük saygısının olduğunu inanıyorum. Her iki ülke açısından da başarılı bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''ARJANTİN LİDERİNE AÇIK DESTEK VERDİM''

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ara seçimlerde elde ettiği zaferi de değerlendiren Trump, "Onu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten büyük bir zafer kazandı. Ona çok güçlü bir şekilde destek verdim, açık bir destekti. Böyle bir zafer elde etmesi gerçekten beklenmedik bir şeydi. İnsanlar kazanmasının zor olacağını düşünüyordu ama sadece kazanmakla kalmadı, büyük farkla kazandı. Arjantin için bu gerçekten harika bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!

''KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN SEYAHATİMİ UZATABİLİRİM''

APEC Zirvesi vesilesiyle yapacağı Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile buluşma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Eğer o da görüşmek isterse, ben onunla görüşmeyi çok isterim. Kim Jong-un’la çok iyi anlaşıyorduk. Onu sevdim, o da beni sevdi. Eğer görüşmek isterse, ben Güney Kore’de olacağım" dedi. Trump, "Kim ile görüşmek için Asya’daki seyahatinizi uzatır mısınız" sorusuna, "Açıkçası bunu daha önce düşünmemiştim ama sanırım cevabım evet olurdu, evet, bunu yapardım" cevabını verdi.

Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!
