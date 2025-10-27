Trump'ın oğlu Eric'in gözü başkanlık koltuğunda!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı "Under Siege" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan oğul Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin." ifadesini kullandı. Eric Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunarak, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak." dedi.

KAMALA HARRIS DE SİNYALİ VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a 1,5 puan farkla yenilen Demokrat Parti adayı Kamala Harris, yeniden aday olacağını açıklamıştı.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Harris, bir gün "muhtemelen" başkan olacağını ve Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını söylemişti. Ayrıca Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını ifade etmişti.