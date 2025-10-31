Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Berrak Arıcan Baş

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimatının ardından Rusya harekete geçti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, herhangi bir ülkenin nükleer denemelere başlaması halinde aynısını yapacaklarını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 16:08

ABD Başkanı Donald , Asya turu ziyareti sırasında, 'nın peş peşe nükleer testler gerçekleştirmesi üzerine 'a talimat verdiğini duyurdu. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Rusya'dan ise konu üzerine açıklama geldi.

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!

''NÜKLEER DENEMELER BAŞLARSA BİZ DE BAŞLATIRIZ''

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya'nın nükleer denemeler yapması ihtimalini değerlendiren Şoygu, ''Eğer birileri nükleer denemelere başlarsa, elbette biz de aynısını yapacağız. Bu gerekli bir adım olur. Eğer bu denemeler yapılmazsa, biz de yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şoygu diğer yandan, "nükleer denemelerin durdurulmadığını ancak fiziki olarak değil, teknolojiler aracılığıyla modeller üzerinde yapıldığını" belirtti.

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'yı güçle yenmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

PENTAGON'A NÜKLEER TALİMATI

Trump'a, Xi görüşmesinin hemen öncesinde neden "Nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatı verdiği" de soruldu. Bunun diğer ülkelerle ilgili olduğunu savunan Trump, "Görünüşe göre hepsi nükleer testler yapıyor. Bizim dünyadaki en büyük nükleer silah stoğuna sahip olduğumuzu biliyorsunuz, ancak uzun yıllardır test yapmıyoruz. Başkaları test yapmaya devam ederken bizim tamamen durmamız doğru olmazdı; bu yüzden bizim de aynı şekilde test programlarını yeniden başlatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Trump, yapılacak testlerle ilgili detaylı bilgiyi ilerde vereceklerini vurguladı.

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!
