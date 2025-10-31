Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu ziyareti sırasında, Rusya'nın peş peşe nükleer testler gerçekleştirmesi üzerine Pentagon'a talimat verdiğini duyurdu. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Rusya'dan ise konu üzerine açıklama geldi.

''NÜKLEER DENEMELER BAŞLARSA BİZ DE BAŞLATIRIZ''

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya'nın nükleer denemeler yapması ihtimalini değerlendiren Şoygu, ''Eğer birileri nükleer denemelere başlarsa, elbette biz de aynısını yapacağız. Bu gerekli bir adım olur. Eğer bu denemeler yapılmazsa, biz de yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şoygu diğer yandan, "nükleer denemelerin durdurulmadığını ancak fiziki olarak değil, teknolojiler aracılığıyla modeller üzerinde yapıldığını" belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'yı güçle yenmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

PENTAGON'A NÜKLEER TALİMATI

Trump'a, Xi görüşmesinin hemen öncesinde neden "Nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatı verdiği" de soruldu. Bunun diğer ülkelerle ilgili olduğunu savunan Trump, "Görünüşe göre hepsi nükleer testler yapıyor. Bizim dünyadaki en büyük nükleer silah stoğuna sahip olduğumuzu biliyorsunuz, ancak uzun yıllardır test yapmıyoruz. Başkaları test yapmaya devam ederken bizim tamamen durmamız doğru olmazdı; bu yüzden bizim de aynı şekilde test programlarını yeniden başlatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Trump, yapılacak testlerle ilgili detaylı bilgiyi ilerde vereceklerini vurguladı.