ABD uçak kazasında kaç kişi öldü? Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

ABD uçak kazasında son durum yakından araştırılırken ölü ve yaralı sayısı da dikkat çekti. Kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda ABD'de uçak kazası yaşandı. ABD uçak kazası düşme anı videosu da kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

ABD UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan uçak kazası sonrasında Kentucky Valisi Andy Beshear, Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kaza hakkında X hesabından paylaşımda bulundu. "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullanırken 7 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

ABD UÇAK KAZASI NEDEN OLDU, NEREDE?

ABD'de yaşanan uçak kazasında 2 kişinin kayıp olduğu öğrenilirken yaralanan 11 kişinin tedavi işin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu belirtirken söndürme işlemlerinin de yapıldığı belirtildi. Videolara göre uçağın pistten kalkışı sonrasında sol kanattaki motordan alev çıktığı görüldü. Havalanmasının ardında hemen yere çakılan uçak sonucunda kaza meydana geldi. UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

ABD UÇAK KAZASI DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERİ VİDEODA YER ALDI

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan uçak kazasının videosu ortaya çıktı. Görüntülere göre havalandıktan sonra sol kanattaki motordan alevler çıktı ve uçak yere çakıldı. Kaza sonrasında alevler yükseldi. ABD’nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17.15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı düştü.