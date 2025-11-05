4 Kasım Salı reyting sonuçları 2025 || Kral Kaybederse, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Bahar... Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
4 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Kral Kaybederse, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte yanıtı…
4 Kasım Salı akşamı Show TV’de Bahar dizisi 57. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 10. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 8. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 25. Bölümüyle TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Heyecan dolu olayların yaşandığı bölümlerin ardından şimdi ise reyting sonuçlarına ilişkin heyecan başladı…
4 Kasım Salı akşamı Show TV’de Bahar dizisi 57. Bölümüyle,
ATV’de Gözleri Karadeniz 10. Bölümüyle,
Now TV’de Kıskanmak 8. Bölümüyle,
Star TV’de Kral Kaybederse 25. Bölümüyle,
TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölümüyle ekranlarda yer aldı.
Aynı saatlerde Kanal D’de Arka Sokaklar’ın tekrar bölümü yayınlanırken,
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü izleyiciyle buluştu.
Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 4 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklamadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.