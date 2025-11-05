Hatay'da suç makinesi 3 şahıs tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işlediği 3 ayrı suç nedeniyle adli makamlarca aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 20 yıl 6 ay, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay 7 gün, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 21 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M. M. isimli şahıs Antakya'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.