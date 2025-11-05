Ajax hangi ülkenin, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta karşılaşmları kapsamında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşmanın öncesinde Ajax hangi ülkenin, nerenin takımı soruları gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Ajax karnesi merak ediliyor.

AJAX HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ajax, 18 Mart 1900 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kuruldu. Kırmızı ve beyaz renklerini kullanan kulüp i saha maçlarını Amsterdam'da yer alan 55 bin 865 kişi kapasiteli Johan Cruyff Arena'da oynuyor.

Altyapıdan yetiştirdiği futbolcular ile dünyada tanınan Ajax tarihi boyunca 36 kere Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'de şampiyon oldu.

KNVB Beker'de 20 ve Johan Cruijff Schall 9 şampiyonluğu bulunan kulübün uluslararası düzeyde de birçok başarısı bulunuyor. Ajax 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 yıllarında üst üste 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Hollanda ekibi bu tarihi başarısının ardından ise 1994-1995 sezonunda da Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü.

Ajax'ın kazandığı diğer uluslararası kupalar ise şöyle:

2 Kıtalararası Kupa,

1 UEFA AVrupa Ligi

1 UEFA Kupa Galipleri Kupası

3 UEFA Süper Kupası

1 UEFA Intertoto Kupası

GALATASARAY'IN AJAX KARNESİ

Galatasaray ile Ajax tarihi boyunca sadece 1 kere karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kapsamında 30 OCak 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı.