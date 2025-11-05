Fatih Terim imzayı atıyor! Yeni takımı belli oldu

Kategoriler
Kariyerinde 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa zaferi bulunan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yeni bir maceraya atılıyor...
Son olarak Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Shabab’ı çalıştıran deneyimli teknik adamın, Ivan Hasek’ten boşalan Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık, katıldığı bir yayında Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlandığını söyledi. Işık, “Hoca Çekya’ya gidiyormuş, öyle diyorlar. Ben gidiyor diye biliyorum.” ifadelerini kullandı.