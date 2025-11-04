Galatasaray'da Ajax maçı öncesi şok! Yıldız isim 3 hafta yok

Kategoriler
Ajax maçında oynamak isteyen Yunus'un kendini denemek için bugünkü antrenmana çıktığı ancak son taktiksel çalışmayı tamamlayamadığı öğrenildi.
Şiddetli ağrı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Yunus'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Yunus Akgün kadroda yer almadı.