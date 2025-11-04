Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'

Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde büyük bir geri dönüş hikayesi yaşandı. İlk 22 dakikada 2-0 öne geçen kara kartal, evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah beyazlı ekip 2-0 öndeyken rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gören Orkun Kökçü, takımını 26. Dakikada 10 kişi bıraktı. Ve yaşanan mağlubiyetin baş sorumlusu oldu.

“HAKKINIZI HELAL EDİN!”

Siyah beyazlı ekibin yenilgisinden dolayı kendisini sorumlu tutan Orkun Kökçü, maç sonrasında soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı’dan helallik istediği öne sürüldü. Kökçü’nün; ‘Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim’ dediği aktarıldı.

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ!

Başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’nün yalnızca Başkan Adalı’ya karşı değil, yönetici, teknik ekip ve takım arkadaşlarından da helallik aldığı ve özür dilediği belirtildi.