Spor
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilk yarıda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü, aynı zamanda yenilginin de başrol oyuncusu olarak değerlendirildi. Kökçü’nün, maçtan sonra soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı’ya ‘hata ettim, hakkınızı helal edin’ dediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'
Sabah
Sabah
|
GİRİŞ:
04.11.2025
16:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
16:04

Trendyol ’de bu hafta oynanan derbisinde büyük bir geri dönüş hikayesi yaşandı. İlk 22 dakikada 2-0 öne geçen kara kartal, evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'

Siyah beyazlı ekip 2-0 öndeyken rakibine yaptığı sert faul sonrası gören , takımını 26. Dakikada 10 kişi bıraktı. Ve yaşanan mağlubiyetin baş sorumlusu oldu.

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'

“HAKKINIZI HELAL EDİN!”

Siyah beyazlı ekibin yenilgisinden dolayı kendisini sorumlu tutan Orkun Kökçü, maç sonrasında soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı’dan helallik istediği öne sürüldü. Kökçü’nün; ‘Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim’ dediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta derbi yenilgisi sonrasında Orkun Kökçü gelişmesi! 'Hakkınızı helal edin'

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ!

Başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’nün yalnızca Başkan Adalı’ya karşı değil, yönetici, teknik ekip ve takım arkadaşlarından da helallik aldığı ve özür dilediği belirtildi.

