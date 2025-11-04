Menü Kapat
Orkun Kökçü'nün kırmızı kart sonrası sözleri ortaya çıktı! Gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş'ın kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün hareketi tartışılmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde Orkun Kökçü'nün yaptığı tarzda faul yapan bir futbolcuyu eleştirdiği tekrar gündeme geldi. Teknik heyetin Kökçü ile vereceği karar merak konusuyken yıldız futbolcunun sözleri ortaya çıktı.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart sonrası sözleri ortaya çıktı! Gözler Sergen Yalçın'da
’ın kendi evinde ’ye 3-2 kaybettiği derbinin yankıları sürüyor. Orta sahada rakibi Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla gören tartışılmaya devam ediyor.

Taraftarlar Orkun Kökçü’ye sert tepki gösterirken 24 yaşındaki futbolcunun büyük bir sorumsuzluk örneği sergilediği konuşuluyor. 'ın ise yorumculuk yaptığı dönemde geçen sezon oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart sonrası sözleri ortaya çıktı! Gözler Sergen Yalçın'da

''BİR DAHA OYNAYAMAZSIN''

52 yaşındaki teknik adam, o dönem Galatasaray'da forma giyen Frankowski'nin gördüğü kırmızı kartı sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Antrenmanlarımda böyle bir şeye asla müsaade etmem. Sezon boyunca analizlerimde oyunculara gösteririm. Atlayamazsın, kayamazsın! Bak bir kez ikaz ediyorum. Bir daha görürsem, bir daha oynamayacaksın zaten. Nettir yani bende. Böyle pozisyonlarda atladın mı bende oynayamazsın bir daha." Deneyimli çalıştırıcının takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü ile ilgili vereceği karar merak konusu haline geldi.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart sonrası sözleri ortaya çıktı! Gözler Sergen Yalçın'da

BENFICA'DA HİÇ KIRMIZI GÖRMEDİ

Beşiktaş kariyerinde 15 maçta iki kez kırmızı kartla cezalandırılan Orkun Kökçü'nün Feyenoord ve Benfica formasıyla kart istatistikleri dikkat çekici. 24 yaşındaki futbolcu Hollanda ekibinde 175 karşılaşmada sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Benfica'da forma giydiği 98 müsabakada ise takımını hiç yalnız bırakmadı.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart sonrası sözleri ortaya çıktı! Gözler Sergen Yalçın'da

SERDAL ADALI İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Maçın ardından Başkan Serdal Adalı soyunma odasına inerken, Orkun'un helallik istediği ve "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımın Fenerbahçe derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılmasına neden olan Orkun Kökçü ile bir araya geldi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından 24 yaşındaki milli yıldızı odasına çağıran Başkan Serdal Adalı, kaptan Orkun ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERİ TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş yazın Orkun Kökçü'yü renklerine katarken, Benfica'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu rakam siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmişti. Yıllık 6 milyon euro alan Rafa Silva ve Abraham'dan sonra 5 milyon euro ile en çok kazanan milli futbolcu, performansıyla beklentilere yanıt veremedi.

