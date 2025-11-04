Beşiktaş'ta 5 futbolcu için son dakika açıklaması

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş 5 futbolcusunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp içinde derbilerin yankıları sürerken 4 futbolcunun sakatlığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı akşam saat 18.00'da acil toplantı kararı aldı. Derbi yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta hangi kararların alınacağı merak ediliyor.