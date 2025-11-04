Beşiktaş'ta hareketlilik! Serdal Adalı'dan acil toplantı kararı

Kategoriler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı. Maça Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı damga vurdu.
Takımın kötü gidişatı eleştirilirken Beşiktaş'tan acil karar geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, derbi yenilgisi sonrası harekete geçti. Serdal Adalı bu akşam saat 18:00'de yönetimini toplantıya çağırdı.