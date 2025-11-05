Beşiktaş-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu derbinin PFDK sevkleri açıklandı.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Sergen Yalçın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti", Orkun Kökçü ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan diğer sevkler ise şöyle;

Benjamin Bouchouari - Kural dışı hareket

Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat

Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat

Trabzonspor - Çirkin ve kötü tezahürat

Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat