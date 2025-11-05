Beşiktaş-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

Kategoriler
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu derbinin PFDK sevkleri açıklandı.
Sergen Yalçın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti", Orkun Kökçü ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan diğer sevkler ise şöyle;
Benjamin Bouchouari - Kural dışı hareket
Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat
Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat