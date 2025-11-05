Herkes kinci olarak biliyor ama o en iyi dost oldu! Otobüs şoförü ile karganın sıra dışı dostluğu: Her yere birlikte gidiyorlar

Kocaeli’de otobüs kaptanı olarak görev yapan Ömer Tek, bundan 2 buçuk yıl önce yaralı bir karga buldu. Tedavi ettirip bakımını üstlendiği kargaya Şakir adını veren Tek, zaman içinde bu küçük canlı ile dost oldu. Bir an olsun ayrılmayan ikili, alışverişten, seyahatlere kadar devamlı beraberken, bu ilginç ikiliyi görenler de büyük şaşkınlık yaşıyor.

Küçük kargayı evladı olarak gören Ömer Tek, Şakir’i beslerken de oldukça özenli davranıyor. Rize'den özel getirttiği helva, balık ve sadece organik gıdalarla beslenen sevimli karga, çay içmesi ve markette yiyeceklerini gagasıyla seçmesiyle de dikkat çekiyor.

“BENDEN AYRI DURMUYOR”

Ömer Tek, kargası Şakir’i yavruyken bulduğunu belirtirken, "Sakattı, tedavisini yaptım. Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize'den helva getiriyorum. Helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum" ifadelerini kullandı.



Kargası Şakir’in gezmeyi sevdiğine dikkat çeken Tek, "Yolcuların ilgisini çekiyor, onu çok seviyorlar. Bir evlat gibi alıştı. Ben nereye gitsem peşimden geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Örneğin eve birisi gelsin, onu hemen bahçeye ve eve sokmaz. Evlat gibi bir şey, insana çok yakın. 'Nankör' derler ama nankör değil."





“BEĞENDİĞİ ÜRÜNE VURUP ALIYOR”

Karganın özel beslenme alışkanlıklarına dikkat çeken Ömer Tek, "Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Böyle şeyleri yiyor. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya" şeklinde konuştu.





“ÇOK AKILLI BİR HAYVAN”

Şakir'in evi ve bahçeyi de koruduğunu vurgulayan Tek, karganın yabancılara karşı tepkili olduğunu kaydetti. "Onu dışarı bırakıyorum, bahçede dolaşıyor. Terk etmiyor bizi, bahçeye de kimseyi sokmuyor. İnsan geldiği zaman bağırıyor, uyarıyor.” Diyen Tek “Çok akıllı hayvan. İnsanlar köpek besleyeceğine karga beslesinler; iyi bekçilik yapıyor, yabancı geldiği zaman bağırıyor, kıyamet koparıyor. İnsan gibi başlar bağırmaya" dedi.





“İKİ EVLADIM VARDI ONUNLA ÜÇ OLDU”

Kargası Şakir'i evlatlarından ayırmadığına vurgu yapan Tek, "Bana bir milyon lira verseler asla onu satmam. Değeri parayla ölçülecek bir hayvan değil. İki evladım vardı, bununla 3 oldu. Onlara ne alıyorsam ona da aynısını alıyorum" dedi.