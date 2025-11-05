Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da kasap dükkanında 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan ile Ensari Coşan hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Zülfü Coşan ile Ensari Coşan otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı ise karşı apartmanda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.