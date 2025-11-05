Menü Kapat
TGRT Haber
Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!

Hatay'da yolun karşısına geçmek isteyen eşek, aracın çarpmasıyla telef oldu. Telef olmasının ardından yol kenarına bırakılan eşeğin başında saatlerce bekleyen sıpası ise çevreden geçen vatandaşları duygulandırdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
10:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
10:27

Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe araç çarptı. Aracın çarpmasıyla telef olurken, yanında bulunan sıpası kazayı yara almadan atlattı. Eşeğe çarparak telef eden sürücü, ölen eşeği yol kenarına kadar sürükleyip bıraktı.

Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!

Araç çarpmasıyla telef olan eşeğin sıpası kaza sonrası annesinin yanına giderek saatlerce yanından ayrılmadı. Yalnız kalan sıpaya, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.

Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!

Telef olan eşeğin yavrusunun saatlerce annesinin yanından ayrılmadığını ifade eden vatandaş Faruk Erkal, sıpanın ağladığını söyledi. Erkal, "Burada eşek ve yavrusu var. Araçlar burada çok hızlı geçiyorlar. Biraz dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü burada herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Gördüğünüz gibi eşek yavrusu, annesini bırakmıyor. Anne eşeğe arabayla çarpıp kaçmışlar, anne eşek de ölmüş.

Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!



Burası köy yeri sürücüler biraz daha dikkatli olsunlar. Annesi ölmüş ama yavrusu annesini bırakamıyor. Annesi öldü diye eşek yavrusu ağlıyor. Bu bir hayvan ama bu bir candır. Hayvan deyip bu şekilde bırakmayalım. Eşek yavrusu da bir can taşıyor. Annesi ölmüş eşek yavrusu, yazık oldu. O yüzden burada daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!
Telef olan eşeğin sıpası, ölü annesinin başında bakın ne yaptı!
#hatay
#kazası
#eşek
#Hayvan Kurtarma
#Karayolu Güvenliği
#Yaşam
