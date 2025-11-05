Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı Orkun Kökçü pozisyonu

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaşananlar futbol gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI VAR KAYITLARI AÇIKLANDI MI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası kayıtlar dikkat çekmişti. Maçın 25. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz faul düdüğünü çalarak Orkun'a sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR), 'potansiyel bir kırmızı kart' için sahada inceleme önerisi alan Yılmaz, pozisyonu izlemek için kenara geldi.

VAR hakeminin temas noktasını göstermesi sonrası, Ali Yılmaz, "Tamam hocam. Sarı kartı iptal ediyorum" yorumunu yaptı. VAR da, "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş" açıklaması sonrası hakem Yılmaz sahaya döndü ve Orkun'u ihraç etti.

ORKUN KÖKÇÜ CEZA ALDI MI, KAÇ MAÇ?

Pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Kökçü, "kural dışı hareketi"; oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakareti" nedeniyle kurula sevk edildi.

Beşiktaş da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket" olmak üzere üç farklı nedenden dolayı disipline verildi.