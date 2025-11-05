Menü Kapat
Sumru Tarhan
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı Orkun Kökçü pozisyonu

Olaylı Beşiktaş Fenerbahçe derbisine dair VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Binlerce taraftarın merakla beklediği FB BJK VAR kayıtları açıklanırken kararlar dikkat çekt

05.11.2025
05.11.2025
'de oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaşananlar futbol gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kaydını açıkladı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI VAR KAYITLARI AÇIKLANDI MI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası kayıtlar dikkat çekmişti. Maçın 25. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu 'nün, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz faul düdüğünü çalarak Orkun'a sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR), 'potansiyel bir ' için sahada inceleme önerisi alan Yılmaz, pozisyonu izlemek için kenara geldi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı Orkun Kökçü pozisyonu

VAR hakeminin temas noktasını göstermesi sonrası, Ali Yılmaz, "Tamam hocam. Sarı kartı iptal ediyorum" yorumunu yaptı. VAR da, "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş" açıklaması sonrası hakem Yılmaz sahaya döndü ve Orkun'u ihraç etti.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı Orkun Kökçü pozisyonu

ORKUN KÖKÇÜ CEZA ALDI MI, KAÇ MAÇ?

Pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Kökçü, "kural dışı hareketi"; oyundan atılan teknik direktör ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakareti" nedeniyle kurula sevk edildi.

Beşiktaş da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket" olmak üzere üç farklı nedenden dolayı disipline verildi.

