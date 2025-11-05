Taksiyle gideceği yere kadar gitti! Yaptığı hareket taksiciyi çıldırttı: 'Bana ne ödemeyeceğim'

Kategoriler
İstanbul
Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Yolculuk sırasında iki kadın kavgaya tutuşunca biri yol kenarında indi. Öbürü ise varacağı yerde inerek taksi parasını ödemeden kaçtı.
Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.