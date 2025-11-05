Menü Kapat
16°
Bir ilimize talih kuşu! Köyde dev altın rezervi bulundu

Kasım 05, 2025 11:31
1
Bir ilimize talih kuşu! Köyde dev altın rezervi keşfedildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde yapılan arama çalışmalarının ardından bölgede 424 bin onsluk altın rezervi keşfedildi. Rezervin toplam değerinin 1,7 milyar dolar olduğu değerlendirilirken, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü ve rezerv miktarının daha da büyüyebileceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı!

İşte keşifle ilgili merak edilen tüm detaylar...

 

 

2

Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) tarafından Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürütülen arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit edildi.

3

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre çelik üreticisi Erdemir, madencilik alanındaki büyüme hamlesi kapsamında önemli bir adım attı.

Erdemir, bağlı ortaklığı Ermaden'in söz konusu sahada yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram-ton altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit etti.

4

MÜMKÜN KAYNAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da yapılan bilgilendirmede, söz konusu kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde raporlandığı belirtildi.

5

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 adet karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet "ateş analizi" sonucu elde edildi. Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.

6

AŞAMA AŞAMA ALTINA YOLCULUK

Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda, kaynak sınıflandırmasının güncellenmesine ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.

7

'ÇOK KIYMETLİ BİR KEŞİF'

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, çelik sektöründeki güçlerini madencilik alanında stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürdüklerini belirtti.

 

8

'ÇALIŞMALARIMIZIN İLK MEYVESİ'

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmanın, stratejilerinin en önemli parçasını oluşturduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağı ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

 

9

GELECEK YILA İŞARET ETTİ

Yalçıntaş, aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerine devam edeceklerini, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayinin geleceğini güçlendirmeyi hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Hedeflerine doğru ilk adımı gerçekleştirdiklerine değinen Yalçıntaş, şunları kaydetti:
 
"Gelecek yıl ikinci çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuzla ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız, çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz."

