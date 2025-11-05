Bir ilimize talih kuşu! Köyde dev altın rezervi bulundu

'ÇALIŞMALARIMIZIN İLK MEYVESİ'

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmanın, stratejilerinin en önemli parçasını oluşturduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağı ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

