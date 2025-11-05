Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

TRAKON LITE’a, Mavi Vatan’ı koruma görevi

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE (Naval) Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı üzerinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRAKON LITE’a, Mavi Vatan’ı koruma görevi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 11:28

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) şirketlerinden UNIROBOTICS ve CANiK, DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) projesinde önemli bir başarıya imza attı.

TRAKON LITE (Naval) Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve CANiK M2 QCB ile donatılan SALVO SİDA, TCB 1401 borda numarasıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterine resmen girdi. Bu entegrasyon, UNIROBOTICS ve CANiK’in yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği çözümlerin, modern muharebe sahasındaki insansız deniz platformlarının ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

DEARSAN Tersanesi’nin tasarlayıp ürettiği SALVO SİDA, 14,79 metre uzunluğa, 3,83 metre genişliğe ve 0,75 metre drafta sahip bulunuyor. SALVO SİDA, dizel motor opsiyonlarına göre 35+ knot (+64.8 km/sa) hıza ulaşabiliyor. UNIROBOTICS’in TRAKON LITE (Naval) UKSS’si ile entegre edilen araç, 12,7 mm CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfeğin yanı sıra isteğe bağlı olarak 5,56 mm, 7,62 mm makineli tüfek veya 40 mm bomba atar ile donatılabiliyor. Marmara Denizi’ndeki testlerde sistem, 11 km mesafedeki sahil kontrol istasyonu üzerinden hedefi başarılı şekilde vurdu - operasyonel kabiliyet doğrulandı.

UNIROBOTICS, kuruluşundan bu yana deniz platformlarına yönelik özel çözümler geliştirerek sektörde fark oluşturuyor. Daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’ne entegre edilen TRAKON TARGAN UKSS’nin başarısının ardından, insansız deniz araçları (İDA/SİDA) için de öncü bir çözüm oluşturuyor.

Günümüz muharebe sahasında insansız deniz araçlarının yoğun kullanımı göz önüne alındığında, TRAKON LITE’ın yapay zeka tabanlı üstün yazılım mimarisi, haberleşme kesintilerinde dahi görevin emniyetli şekilde sürdürülmesini sağlayarak operasyonel süreklilik sunuyor. Hafif ve kompakt tasarımıyla farklı platformlara uyumlu olan sistem, stabilizasyon, hedef angajman doğruluğu ve açık arayüzler sayesinde entegrasyon kolaylığı sağlıyor.

CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ise sahada kanıtlanmış performansı, düşük dağılım ve yüksek güvenilirliği ile TRAKON LITE’ın caydırıcılığını üst seviyeye çıkarıyor.

TRAKON LITE’a, Mavi Vatan’ı koruma görevi

Denizdeki zorluklara özel çözüm

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür BAÇ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Deniz sistemleri, kuruluşumuzdan bu yana yoğun mesai harcadığımız stratejik bir alan. Deniz tipi UKSS’ler doğaları gereği zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlanır; insansız deniz sistemleri ise kara platformlarından farklı olarak uzun menzillerde kesintisiz görev icra eder. Bu nedenle yalnızca donanımda özel çözümler sunmak yetmez; aynı zamanda yapay zeka destekli gelişmiş yazılımlar da şarttır. UNIROBOTICS bu noktada fark oluşturuyor. SİDA’ların değişken taşıma kapasitelerine rağmen hafif ve kompakt UKSS ihtiyacı kritik; TRAKON LITE (Naval) tam da bu gereksinime cevap vermek üzere geliştirildi. Bilindiği üzere daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’nde TRAKON TARGAN ile yerimizi almıştık. Şimdi ise SALVO SİDA ile envantere insansız bir platform üzerinden dahil olmak bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde insansız deniz sistemlerinin ihracatta güçlü bir ivme oluşturacağına yürekten inanıyoruz.”

ETİKETLER
#türkiye savunma sanayii
#Denİz Güvenlİğİ
#İnsansız Deniz Aracı
#Sİda
#Trakon Lite
#Canik M2 Qcb
#Kötü Hava Koşulları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.