 Nalan Güler Güven

Aksaray OSB'de dehşet! Fabrikayı kana buladı!

Aksaray'da bir fabrikada alacak verecek meselesinde yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 37 yaşındaki Tuğrul Pınardağ hayatını kaybederken 35 yaşındaki Ahmet P. ve 51 yaşındaki Emrah P. de yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 09:10

Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan tarafların kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN DÖKÜLDÜ

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren PNRDOOR isimli fabrikada geçen olayda, 33 yaşındaki Alpay Ç. isimli şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile 37 yaşındaki Tuğrul Pınardağ, 35 yaşındaki Ahmet P. ve 51 yaşındaki Emrah P.'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray OSB'de dehşet! Fabrikayı kana buladı!

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Aksaray OSB'de dehşet! Fabrikayı kana buladı!
