Kasapta silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasaptaki kavga kanlı bitti.
Dükkandaki iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.