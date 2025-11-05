Kasapta silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasaptaki kavga kanlı bitti.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Dükkandaki iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.